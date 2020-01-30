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Sanatçı Özgün, yepyeni projesi Mahzen'i müzikseverler ile buluşturacak. Sözü Bade Derinöz'e, müziği Bade Derinöz ve Özgün'e ait olan 'Mahzen' şarkısının düzenlemesini ise Gürkan Kömürcü üstlendi.

Yepyeni şarkısı ve farklı alt yapısı ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, klibinde renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Üniversite öğrencilerini klibinde oynatan Özgün, öğrencilerle dans ederek şarkının enerjisine uyumlu görseller sundu.

Mahzen klibinde Özgün'e orkestra arkadaşları, dansçı ekibi ve üniversite öğrencilerinin haricinde 30 kişilik set ekibi eşlik etti. Kick Box Dünya Şampiyonu Mücahit Kulak da kick box sahnelerinde rol aldı. Klibin yönetmenliğini Burak Sesli, görüntü yönetmenliğini ise Altuğ Ozan üstlendi.

Özgün, Mahzen isimli yeni şarkısını kendi yapım şirketini kurarak çıkardı. Oğlu Ediz'in ismini verdiği yapım firmanın heyecanını yaşayan Özgün'ün yepyeni şarkısı ve video klibi 31 Ocak'ta dijital platformlarda yerini alacak.