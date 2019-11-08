08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp, okulda istenmediği iddia edilmişti.
Çirkin olayın ardından Down sendromlu oğlu olan şarkıcı Özgün'den açıklama geldi. 2. Sayfa programına konuşan Özgün şu ifadeleri kullandı:
Benim oğlumu da anaokuluna almak istemediler. Diğer veliler ve okul müdürü bir olup bu çocukları almak istemiyor.
"BİZİM YAŞADIĞIMIZ TEK KORKU ÇOCUĞUMUZDAN ÖNCE YA BİZE BİR ŞEY OLURSA?"
Bu çocukların istenmemesi kendini bilmemezlik, Allah korkunuz da mı yok? Bu iş sevgiyle insanları dinlemeye, anlamaya çalışarak oluyor.
Normalde Allah yaşatmasın insanların en büyük korkusudur evlat acısı. Ama bizim yaşadığımız tek korku çocuğumuzdan önce ya bize bir şey olursa?
Öte yandan Özgün tepkisini sosyal medya hesabından da şu paylaşımla dile getirdi:
Bu nasıl bir terbiyesizlik, ukalalık, ahlaksızlık,kendini bilmezliktir..Sınıf kapattırmaya çalışmak,yuhalamak,farklı kapılardan okula aldırmak,farklı yemek saatleri. Eşit şartlarda eğitim,yaşamak,insan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır. Sen kim oluyorsun arkadaş!
Toplumumuzda asıl korkulması gereken bu ve bunun gibi zihniyetli insancıklardır.. Senin evladına farklı gelişim gösteren bir çocuk paylaşmayı,kardeşliği,yardımlaşmayı,liderlik ruhunu,koşulsuz sevgiyi,insanlığı öğretir.. Sen? Sen ne öğretiyorsun arkadaş!!
Özel eğitim alması gereken insanlar esas bu tip insanlar.
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