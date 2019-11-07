Aksaray'da vicdanları yaralayan olay önce sosyal medyada duyuldu. Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin okul çıkışında veliler tarafından 'yuhalandığı' ileri sürüldü. Okul müdürünün de eylemi desteklediği iddialar arasındaydı...

Olayın duyulmasının ardından önce Valilik ardından da Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Eylem yapan velilerin otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfların kapatılması için mahalle muhtarıyla birlikte valiliğe gittiği öne sürülüyor.

'Yuhalandığı' iddia edilen öğrencilerin velileri bugün okuldaydı. Veliler çocuklarının koridora dahi çıkarılmak istenmediğini, çocukların diğer veliler tarafından okuldan gönderilmek istendiğini ifade etti.

Taraflar arasında okulda gerçekleşen toplantıda veliler arasında itiş kakış yaşandığı da anlatıldı.

Çirkin eylemi gerçekleştirdikleri ileri sürülen veliler de Habertürk'e konuştu. Veliler, 'yuhalama' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, sosyal medyada haksız yere linç edildiklerini savundu.

"ÇOĞALDILAR, İKİ KATIMIZI ALDILAR"

Olayın gerçekleştiği gün okula vali geleceği söylendiği için toplandıklarını anlatan bir veli, otizmli çocukların sayısı artınca okulun iki katının özel eğitim gören öğrencilere verildiğini, bu durumun kendi çocuklarının en üst kata çıkarılmasına yol açtığını söyleyerek, "Fotoğrafımızı çektiler, videoyla da ispat etsinler. Bugüne kadar çocuklar birlikteydi. İki katımızı aldıkları için tepki gösterdik. Hepimiz bir engelli adayıyız. Tartışma olmadı" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUN KOLUNU KIVIRDIĞI İÇİN MÜDÜRE ŞİKAYET ETTİM"

Okulda şiddet olaylarının da yaşandığını ileri süren veli, çocuğunun kolunu kıvıran bir otizmli öğrenciyi müdüre şikayet ettiğini, müdürün de 'bir şey yapamıyoruz' demesi üzerine velilerin kendi aralarında konunun çözümü için bir araya gelmeye başladığını anlattı.

"BU OKULDA KALMAK İSTEME NEDENLERİNİ ANLAMIYORUM"

Bir başka veli ise okulun özel eğitim alması gereken çocukları için yetersiz kaldığını iddia edip, "O çocuklar için bu okulda materyal yok. Özel bir öğretmenleri bile yok. Başka bir okulda daha güzel eğitim görebilirler. Bu okulda kalmak istemelerini anlamıyoruz" diye konuştu.

Velilerden biri de tepkilere neden olan uygulamayı savunarak öğrencilerin okula ayrı kapılardan girip çıkmasının daha doğru olabileceğini savundu.