Şarkıcı Özgün, 21 Mart Down Sendromu Günü'nde down sendromlu oğlu Ediz'i anlatan bir yazı paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımıyla da herkesi duygulandırdı. "Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım" diyen Özgün'ün paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. İşte Özgün'ün o paylaşımı: