Mongolizm hastalığı (Down Sendromu) nasıl teşhis edilir?

Diğer adı Down Sendromu olarakta bilinen mongolizm; bin çocuktan üçünde görülebilen bir durumdur.

Mongolizm Nasıl Teşhis Edilir?

Mongolizm hastalığı olan çocukta görüntü ile teşhis edilebilme imkanı bulunmaktadır.

Anormal derecede kafanın küçük olması ve kasların gevşek olması durumu vardır.

Gözler ise; yukarı ve dışarı doğru meyilli bir görüntü oluşturur.

Burundaki köprü kısmı anormal şekilde geniş durur ve dil de sürekli dışarı doğru sarkık bir şekilde duruş sergiler.

Eller kürek şeklinde oldukça geniştir.

Boyun geniş ve kısadır.

Kalpte anormal bir şekildedir.

Mongolizm kusurlu oluşan kromozomların sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Normal insanda 46 kromozom bulunurken mongolizm olan kişide 47 kromozom bulunmaktadır. Genelde ilk doğumlarda çıkmayan bir hastalıktır. Yaş itibariyle geç doğum yapan kadınların çocuklarında ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Kalıtımsal bir hastalık değildir.

Mongolizm için özel etüt testleri yapılmaktadır. Gebelik esnasında anne karnında bu durum ortaya çıkarılabilmektedir. Rahim içi gelişme geriliği olması halinde, ensede kalın bir artış olması, bağırsaklarda anomali durumları, bacak ve kol kemiklerinde kısalık olması ve kalbin anormallikleri bu durumun oluşmasını gösterir.

Mongolizm tedavi edilemeyen bir hastalıktır. Genel olarak çocuk olarak kalırlar ve hiç büyümezler beyin olarak kapasiteleri yoktur. Sürekli güler yüzlü ve sevecen kişiliğe sahip Mongolizm hastaları; kavgacı yapıya sahip değillerdir. Uysal bir mizaçları bulunur. Özel mongolizmliler için eğitim veren merkezlerde bazı faaliyetlerde bulunmaları ve sosyalleşmeleri açısından oldukça faydalı bir uygulama yapılmaktadır. Bu merkezlerde verilen eğitimler ile hastaların toplum içerisine girebilme hatta iş alanlarında çalışma yetisi kazandırılmaktadır.

Mongolizm hastası kişiler; hastalıklara karşı daha dirençsiz olurlar. Enfeksiyonlardan çabuk etkilenirler, kalp rahatsızlıklar, solunum şikayetleri gibi bir çok hastalıkta daha hassas olurlar. Genelde 55 yaşına kadar süren bir yaşama sahip olurlar.