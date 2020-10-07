AHMET SERDAR ORAL HAKKINDA



Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında özel bir firmada genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Altı yıldır oyuncu Özgü Namal ile birlikte olan Ahmet Serdar Oral, gözler uzak bir yaşam sürüyordu.



Daha öncesinde iki kez nikah masasına oturan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.