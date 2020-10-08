"ÇOK YARDIMSEVERDİ"

Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü akrabalarını olduğu kadar yaşadığı mahalledeki insanları da üzdü. Mahalle sakinleri, Oral'ın sürekli yardıma muhtaç birisi olup olmadığını kendilerine sorduğunu ve yardımda bulunduğu ifade etti.

Yayla Mahallesi'ndeki bakkal işleten Şeniz Güçlü, "Yeni gelmişlerdi zaten köyümüze çok iyilerdi. Ahmet Bey çok iyi insandı, gelip gidiyordu. Alışverişini kendi yapıyordu. Vefat haberini aldıktan sonra şaşırdık. İnsanlara çok yardım ederdi. Ben 40 senedir market işletmeciliği yapıyorum. Ahmet Bey'le sürekli görüşürdük. Her gün geliyordu, yazın burada kalıyordu. Özgül Namal ile mutlu bir beraberlikleri vardı, ne zaman buraya gelseler onları zaman zaman ziyaret ederdik. Bakkala kendisi tek gelirdi, hal hatır sorar giderdi" dedi.