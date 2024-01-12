Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı
Yaklaşık 6 ay aşk yaşayan Özgü Namal ile turizmci Mehmet Ferman Doğan ilişkilerini noktaladı. Mehmet Ferman Doğan, ayrılığı "Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal. Allah yar ve yardımcı olsun" sözleriyle duyurdu
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2014'te nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal, 2020'de eşini kalp krizi sonucu kaybetmişti.
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Eşinin ani ölümü sonrası Köyceğiz'deki evini kapatan ünlü oyuncu, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmüştü.
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Özgü Namal, geçtiğimiz yıl ağustos ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile yeni bir aşka yelken açmış ve ikili ekim ayında da yan yana görüntülenmşti.
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"HOŞÇAKAL İKİ GÖZÜM"
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin, sessiz sedasız yollarını ayırdığı ortaya çıktı.
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Mehmet Ferman Doğan, sosyal medya hesabından yayınladığı "Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal. Allah yar ve yardımcı olsun" sözleriyle Özgü Namal'a veda etti.