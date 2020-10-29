Sunucu ve manken Özge Ulusoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ulusoy, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde meydan katında tura çıktı.

Özge Ulusoy, daha sonra bir restoranda yakın dostlarıyla buluşup, güzel havanın tadını çıkardı.