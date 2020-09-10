"BÖYLE ŞEYLERDEN ÇEKİNMİYORUM"

Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim, gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum.

Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım.