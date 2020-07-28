"ONLAR ZATEN ŞEKİLSİZDİ"

Ulusoy, daha sonra kendisine gelen geçmiş olsun mesajlarına geri dönüş yaparak yeni bir fotoğraf daha yayınladı. Model, karesinin altına şu ifadeleri kullandı:

Geziyor bebişsu... İyi olacak, tüm mesajlar için teşekkürler. Bu arada 'Serçe kırık' diyen çok olmuş ki bu beni üzer! Bu demek ki yampirikleri tanımamışsınız, onlar zaten öyle şekilsizdi.