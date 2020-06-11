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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Model Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Giydiği şık kıyafetine koronavirüsten korunmak adında taktığı maskesini de uyduran Ulusoy'a birkaç gün önce aldığı Milli Piyango bileti hatırlatıldı.

Muhabirlerin "Aldığınız bilete bir şey çıktımı?" sorusuna, "Hayır, bakmayı unuttum. Eğer çıkarsa ilk olarak sokak hayvanlarına birçok yatırım yaparım. Kalanıyla da tatile çıkarım" cevabını verdi.