"MUHTEŞEM BİR DÜZEN GELDİ"

5- Daha organize ve daha değişik bir ev… Şimdiye kadar yoğun tempomdan evde çok az vakit geçirdim. Taşınırken bile yeteri kadar ilgilenemedim.

Şimdi evde kaldıkça yapmak istediğim bir sürü değişiklik, almak istediğim parçalar görüyorum. Tabi bir yandan da evin dip köşesini de toparlıyorum adım adım. Muhteşem bir düzen geldi.