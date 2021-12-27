"ESTETİKTEN HİÇ KORKMUYORUM"

Özge Ulusoy, "Yok, hayır. Estetikten niye korkayım? İstedikten sonra hiç korkmam. Herkes ihtiyacı olduğu için yapsın. Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip, mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafınız da, toplum da mutlu olur. O yüzden herkes mutsuz olduğu her şeyi yaptırsın." diye konuştu.