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Özge Özpirinçci'nin heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

Özge Özpirinçci'nin heyecanı büyüyor

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, önceki gün Berrak Tüzünataç ile birlikte objektif karşısına geçti. Yakın dostuyla gün batımında dans eden ünlü oyuncunun karnının iyice büyüdüğü görüldü

22.11.2021 - 07:44 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, önceki gün yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile birlikte sahilde poz verdi.

  • GÜN BATIMINDA EĞLENCELİ DANS

    Gün batımında kamera karşısına geçen ikili, eğlenceli anlarını yayınladı. Yaklaşık 8 aylık hamile olan ünlü oyuncunun göbeğinin iyice büyüdüğü görüldü. Plajda dans eden Özpirinçci ile Tüzünataç'ın neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

  • "AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

    Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etmişti.

    Heyecanı gün geçtikçe büyüyen oyuncu, konuyla ilgili, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir Burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." demişti.

  • "YEĞENİMLE İLGİLİ UFAK BİR DİLEKTE BULUNDUM"

    Ardından Tüzünataç, "Özge Özpirinçci’nin bebeğinin akrep burcu olmasını istemediğiniz doğru mu?" sorusuna yanıt vermişti.

    Tüzünataç, "Yeğenimle ilgili ufak bir dilekte bulunma hakkını kendimde görüyorum. Zaten yay burcu olacak." şeklinde esprili bir açıklama yapmıştı.

  • "BEBEĞİN İSMİNE KARAR VERMEDİK"

    Öte yandan Özpirinçci, merak edilenlerini 'Pazar Sürprizi'ne anlatmıştı. Henüz bebeğin ismine karar vermediklerini söyleyen ünlü oyuncu, "Kızımın hafif bir ismi olmasını istiyorum. İsimle ilgili sakin bir arayıştayım." demişti.

    BEBEĞİN ADI ÜZÜM MÜ OLACAK?

    Daha sonra yaptığı bir açıklamada bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü söyleyen Özpirinçci ancak konuyla ilgili yakın çevresinden olumlu geri dönüş alamadığını ifade etmişti.

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