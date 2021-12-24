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Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğdun ateşli baba!

Kızı Mercan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Özge Özpirinçci, 38 yaşına basan eşinin doğum gününü, "İyi ki doğdun ateşli baba! İyi ki varsın! Birlikteliğimize kattığımız yeni hayatla, bu ve bundan sonraki her yaşında sağlık, keyif, huzur, eğlence, seyahat, güzel yemek, şen sofralar, heyecanlandıran işler bizim olsun. Seni seviyorum!" ifadeleriyle kutladı

24.12.2021 - 15:52 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Özpirinçci (35) ile üç ay önce Marmaris'te evlenen Burak Yamantürk, geçtiğimiz haftalarda kızı Mercan'ı kucağına almıştı. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Yamantürk, 38 yaşına bastı.

  • "İYİ Kİ DOĞDUN ATEŞLİ BABA!"

    Özpirinçci, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Burak Yamantürk'ün fotoğraflarını Instagram'dan yayınlayan Özge Özpirinçci, eşine, "İyi ki doğdun ateşli baba! İyi ki varsın! Birlikteliğimize kattığımız yeni hayatla, bu ve bundan sonraki her yaşında sağlık, keyif, huzur, eğlence, seyahat, güzel yemek, şen sofralar, heyecanlandıran işler bizim olsun. Seni seviyorum!" sözleriyle seslendi.

  • "DOĞUMA GİRDİM"

    Daha önce Maslak'taki bir hastaneden çıkarken görüntülenen çiçeği burnunda baba, kzları Mercan'ı kucaklarına aldıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade etmişti.

    amantürk, "Mercan da, Özge de çok iyi. Heyecandan ne yapacağımızı bilemiyoruz doğrusu. Ben doğuma da girdim. Çocuğumu ilk gördüğümüz andan itibaren Özge de, ben de, ailemiz de mutluluktan ağladı." diye konuşmuştu.

  • "EVLADIMIZIN ALTINI BİLE DEĞİŞTİRDİM"

    Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu ifade eden Burak Yamantürk, "Aklımızda isimler vardı fakat tam karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direk Özge dedim. Annesine çok benziyor. Hatta bugün evladımızın altını bile değiştirdim. Özge'ye her anlamda yardımcı olmam gerekiyor. Çok tatlı bir telaş. İyi ki varlar." demişti.

  • MERCAN YAY BURCU

    Öte yandan Özge Özpirinçci, çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Özpirinçci'nin kızı yay burcu olmuştu.

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