Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özge Özpirinçci'den Alina Boz'un hamilelik iddialarına yanıt: Biz bilmiyoruz - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci'den Alina Boz'un hamilelik iddialarına yanıt

        Özge Özpirinçci, Baltalimanı'nda görüntülendi. Özpirinçci, 2023'ün Aralık ayında evlenen yakın arkadaşı Alina Boz ile Umut Evirgen'in bebek beklediği yönündeki iddialar hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Özpirinçci, Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni yılı arkadaşlarıyla birlikte evde kutladıklarını söyledi.

        • 2

          ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN HAMİLELİK İDDİASINA YANIT

          Özge Özpirinçci'ye 2023'ün Aralık ayında nikâh masasına oturan arkadaşları Alina Boz ile Umut Evirgen'in bebek bekledikleri yönündek iddialar soruldu. 37 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili "Biz bilmiyoruz ama yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "ÇOCUK KONUSUNDA ACELE ETMEYİN" DEMİŞTİ

          Öte yandan Özge Özpirinçci, Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğün kutlamasında çifte, düğün sırasında çocuk tavsiyesinde bulunmuştu. Özpirinçci, "Bu aşkın sonsuz olacağına eminim. Alina ve Umut iyi ki varsınız. Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak (Yamantürk) ile 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var" demişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Habertürk Anasayfa