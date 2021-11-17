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Özge Özder'den 'erken doğum' açıklaması - Magazin haberleri

Özge Özder'den 'erken doğum' açıklaması

Geçtiğimiz şubat ayında kızı Eva Luna'yı kucağına alarak ilk kez annelik sevincini yaşayan oyuncu Özge Özder, doğum öncesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Özder, hipertansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle de doğuma 2 hafta erken girdiğini açıkladı

17.11.2021 - 16:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Özge Özder, müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, kızları Eva Luna'yı da 9 ay önce kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

  • "HAMİLELİK SÜRECİM RAHAT GEÇTİ"

    İlk kez anne olan Özder, 'Magazin Masası'na doğum öncesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. 43 yaşındaki oyuncu, hamileyken rol aldığı dizideki ekip arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu ve sahnelerin bu sürece göre ayarlandığı için çok rahat geçirdiğini söyledi.

  • "2 HAFTA ERKEN DOĞUM YAPTIM"

    Özge Özder, doğumdan önce hipertansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle de doğuma 2 hafta erken girdiğini açıkladı.

  • "MİNİK TIRTILIM 'ANNE' DEDİ"

    Kısa bir süre önce kızının kendisine "Anne" dediğini ifade eden Özder, mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

    Benim minik tırtılım 'Anne' dedi... Bana 'Anne' dedi benim ay ışığım, ay kızım... Hem de defalarca, hem de bile isteye, hem de beni çağırarak, üst üste... (Tam da bu mekanda, saat 20:00 sularında...) Bir kelime ki dünyaları verirsin hiç düşünmeden... Senin varlığını hissettiğim günden bu yana şükretmediğim tek günüm yok minik mucizem... Ömrüm oldukça gölgen olacak o annen... Varlığına bin şükür...

  • "İNANILMAZ BİR DUYGUYMUŞ"

    Müzisyen Sinan Güleryüz de baba olmanın kendisinde hissettirdiği duyguları açıklamıştı.

    Güleryüz, "O saniye itibariyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İnanılmaz bir duyguymuş bu. Sizden bir parçaya bakmak, ona dokunmak, koklamak, nefes alışından tedirgin olmak, 'Her şey yolunda mı?' diye sürekli kontrol etmek... Sayamayacağım binlerce şey var ama hissettiğim ilk şey; Luna doğumhanede ağlarken yanına gittim, hemşireler kundaklıyorlarken eğilip, 'Kızım, korkma. Ben artık yanındayım' dediğimde bir anda sesimi tanıyıp, susması ve o an yaşadığımız şoktu... Sanki aylarca Özge'nin karnından beni hep dinlemiş ve sesimi tanıyıp, buna olumlu bir tepki vermişti. Bu benim için inanılmaz bir durumdu. Özge'nin karnındayken Luna'ya fazlaca gitar çalıp, şarkı söylerdim. Bir gün bunu denedim ve sanki daha önceden birçok sefer bunu önceden duymuş gibi dikkat kesilip, gülümsemeye başladı. Sanıyorum ses dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu gösteren iki eşsiz olayı görmüş olduk bizde..." açıklamasında bulunmuştu.

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