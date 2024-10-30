Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen, Paris tatiline çıktı
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Görkem'i Özge Özacar, sevgilisi Oğuz Özmen ile birlikte Paris tatiline çıktı
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SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuz Özmen ile Paris'e tatile çıktı.
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Paris sokaklarında keyifli anlar geçiren Özge Özacar, bu romantik tatilinden kareleri ,sosyal medya hesabında paylaştı.
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Ünlü oyuncu, sevgilisiyle bir dükkanın camına yansıyan el ele görüntülerini paylaştığı gönderisine "Çok şükür" notunu ekledi.
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Özge Özacar, yaptığı bu paylaşımla sevgilisiyle sosyal medyada ilk kez paylaşım yapmış oldu.
Fotoğraflar: Instagram