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Karantina dönemi nedeniyle henüz tatil sezonunu açamayan oyuncu Özge Borak, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile denize duyduğu özlemi dile getirdi.

Daha önce çekildiği bikinili pozunu yayınlayan Borak, altına şunları yazdı:

Farz et ki az önce denizden çıktın, karpuz hüpleteceksin. Düşünmek bile güzel. Söyleye söyleye gerçek olacak. Hadi herkese iyi bir hafta olsun. Mesela hafta sonu denize kavuşmuş olalım, henüz kavuşamayanlar olarak.