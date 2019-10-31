Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabı üzerinden ağabeyinin doğum gününü kutladı

Ailesine verdiği önemi her fırsatta göOyuncu Özge Borak, Instagram hesabı üzerinden ağabeyinin doğum gününü kutladısteren Özge Borak, doğum günü olan ağabeyiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Borak, "Abim, canım, bugün doğum günü. İyi ki doğdun, ömrüne bereket. O kadar sever ki beni, az önce iltifat etti sağ olsun. 'Armut gibisin' dedi “köy armudu, küçük ve tatlı'. Ben de ona 'sen de armut sevdiğine göre' demedim tabii. Denir mi arkadaş, sen aklını mı yitirdin, abim diyorum abim, sen abiyi bilir misin, indirse zumzuğu 'gık' diyemezsin. Sonuç; abimin armuduyum, konu kapandı, nokta. Küçük ve tatlıyı cebe atıp devam ediyoruz. Abim armudun kurban, çok yaşa. Ömrümün sonuna kadar taşırım sırtımda" notunu yazdı.

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