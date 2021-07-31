Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışına onay verdi. ÖİB'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı, Tokat'ın Turhal ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki 25 taşınmazın çeşitli kişi ve firmalara satışı onaylandı.
Aynı kuruluş adına kayıtlı Erzurum'un Pasinler ilçesi Övenler Mahallesi'ndeki taşınmazın 2 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İlhan Ayaz'a, Ağrı'nın Merkez ilçesi Suçatağı Mahallesi'nde bulunan taşınmazın 2 milyon 700 bin lirayla en yüksek teklifi veren Nezir Yıldız'a, Kars'ın merkez ilçesi Karacaören Mahallesi'ndeki taşınmazın 185 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Güven Maçi'ye, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki taşınmazın 3 milyon 900 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Özcan'a satışına onay verildi.
ÖİB, Maliye Hazinesine kayıtlı, Kütahya'nın Merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'ndeki taşınmazın 971 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Ahmed Fuad Durmaz'a, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi'ndeki taşınmazın 5 milyon 400 bin lira bedelle Metin Munzur Meter'e satılmasını kararlaştırdı.
Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, İstanbul'un Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi'ndeki 4 taşınmazın Necla Dursun'a satışı onaylandı.
Söz konusu şirket adına kayıtlı Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Atalar Mahallesi'ndeki taşınmazın 3 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mahmut İnan'a, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki taşınmazın 4 milyon 955 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Fatih Köse'ye satışına onay verildi.
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