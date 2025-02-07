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        Haberler Gündem Politika Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek | Son dakika haberleri

        Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek

        CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pazar günü 3'lü zirve ile bir araya gelecek. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 07.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:53
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        Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek
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        CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pazar günü 3'lü zirve ile bir araya gelecek.

        CHP'de pazartesi günü de Parti Meclisi toplanacak. Toplantıda ön seçim takvimi ve teknik konuların görüşülmesi bekleniyor. Öncesinde ise 3'lü bir zirve olacak. CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelecek.

        Yavaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ön seçim ve adaylık için erken olduğunu ifade etmişti. Yavaş, resmi seçim tarihinin bile ortada olmadığı bir durumda aday belirlemek için erken olduğu görüşünü dile getirmişti.

        Öte yandan CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yönergesinin de büyük oranda tamamlandığı öğrenildi. Seçimde mühürlü zarflar ve mühürlü oy pusulalarının yer alacağı belirtildi. Yaklaşık 1 aylık süre zarfında ön seçimin tamamlanması beklenirken, üyelerin oy kullanması için il ve ilçe seçim kurullarının kurulacağı da belirtildi.

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