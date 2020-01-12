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Özel hastane farkına dikkat

Vatandaşlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelere gittiğinde 15 lira katkı payı ödüyor. Buna ek olarak SGK'nın belirlediği muayene ücretinin 2 katı kadar fark ücreti alabiliyor. Görece küçük hastaneler SGK listesinde bulunan fiyatlar kadar muayene ücreti alırken büyük ve lüks denilebilecek hastaneler 150-200 lira özel muayene ücreti talep edebiliyor. Tahlil ve tetkiklerde de SGK listesindeki fiyatın 2 katı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Görünün o ki devlet hastanelerinde sıra beklemek istemiyorsanız veya evinize çok yakın bir özel sağlık kuruluşunu tercih ettiğinizde eğer çok ciddi bir hastalık belirtisi için gitmediyseniz sadece SGK katkı payını ödeyerek hastaneden çıkabilmeniz için küçük hastanelerin tercih edilmesi daha makul. Ayrıca SGK'nın https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/ internet adresinden gittiğiniz hastane ve alabileceği maksimum ücreti kolayca görebilirsiniz. Rahim Ak'ın Akıllı Tüketici yazısı

12.01.2020 - 16:04 | Güncelleme:
özel hastane katkı payı

Devlet hastanelerinin yanı sıra SGK güvencesiyle çalışanlar devlet hastanesine olduğu gibi özel hastanelere de gidip muayene ve tedavi olabiliyor. Ancak bildiğimiz gibi bunun bir maliyeti oluyor. Öncelikle özel hastaneye gittiğinizde 15 TL katkı payı oranı ödüyorsunuz. Katılım payını sigortalı olan her hasta sağlık hizmeti aldığında ödemekle yükümlü. Hasta muayene olmak istediği bölüm sekreterliğinden giriş yapar yapmaz bu ücret tahsil ediliyor. Bu ücrete ek olarak her hastane muayene ücretini kendisi belirliyor. Ancak SGK'nın internet sitesinde hangi hastanenin hangi tür muayene için alabileceği maksimum ücret de bulunuyor.

HAYAT KURTARAN ADRES 

https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/ilaveUcretHesaplama.faces

Yukarıdaki internet adresinden gittiğiniz hastane, muayene türü ve bunun için alınacak maksimum ücret kolaylıkla görülüyor. Örneğin tüm hastanelerde genel cerrahi için 60.48 lira olarak görülüyor. Tıp merkezlerinde ise bu tutar en fazla 51.48 lira düzeyinde olabiliyor. 

Özel Hastanelerin muayene ücretleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT ) tarafından düzenleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hastaneler SGK'nın belirlediği muayene ücretinin 2 katı kadar fark ücreti alabiliyor. Görece küçük hastaneler SGK listesinde bulunan fiyatlar kadar muayene ücreti alırken büyük ve lüks denilebilecek hastaneler (uzman doktor, doçent ve profesör muayenelerinde ücret 150 ile 400 lira arasına çıkıyor. 150-200 lira özel muayene ücreti talep edebiliyor. Tahlil ve tetkiklerde de SGK listesindeki fiyatın 2 katı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Görünün o ki devlet hastanelerinde sıra beklemek istemiyorsanız veya evinize çok yakın bir özel sağlık kuruluşunu tercih ettiğinizde eğer çok ciddi bir hastalık belirtisi için gitmediyseniz sadece SGK katkı payını ödeyerek hastaneden çıkabilmeniz için küçük hastanelerin tercih edilmesi daha makul.

Özel hastanelerde uzman ve doçent ve profesörün muayene ücreti:

  • Uzman doktor: 150 – 200 TL. arası
  • Doçent Doktor :  250-350 TL. arası
  • Profesör: 350 – 400 TL.

 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÇÖZÜMÜ

Özel hastanelerde muayene sonrası çok fazla ücret ödemek istemeyenler özel sağlık sigortası yaptırabilir ya da tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusunda bulunabilir.  Özel hastaneler yönetmeliğinin 51. maddesi faturaların düzenlenmesi başlığını içeriyor. Bu maddeye göre herhangi bir şekilde tedavi edilen hasta için fatura düzenlenmesi zorunlu kılınıyor. Hastaya sunulan hizmetin karşılığında alınan bedelin ise ayrıntıları ile fiş ya da faturada düzenlenmesi gerekir. Ayrıca sağlık hizmeti dışında sunulan yiyecek, içecek, telefon gibi ekstra ücretlerin de piyasa rayiç bedelinin üzerinde olmaması gerekiyor.

 

ÖZEL HASTANELERİN ALABİLECEĞİ EN YÜKSEK ÜCRETLER

 

MUAYENE ÜCRETLERİ

 

 

EN YÜKSEK ÜCRET 
Kadın Hastalıkları50 TL66 TL80-100 TL
Üroloji50 TL56 TL60-100 TL
Kardiyoloji30 TL73 TL60-100 TL
Nöroloji25 TL62 TL40-80 TL
Beyin Cerrahi35 TL58 TL50-100 TL
Göz Hastalıkları40 TL49 TL40-100 TL
Dermatoloji25 TL54 TL40-100 TL
Göğüs Hastalıkları30 TL56 TL30-60 TL
Kulak Burun Boğaz30 TL51 TL30-60 TL
Genel Cerrahi25 TL60 TL30-60 TL
Dahiliye25 TL60 TL30-60 TL
Ortopedi30 TL51 TL30-60 TL
Fizik Tedavi30 TL54 TL30-60 TL
Yaşlı Hastalıkları30 TL60 TL30-60 TL
Plastik Cerrahi40 TL56 TL30-60 TL

 

 

 

 

 

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