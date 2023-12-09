Özel Güvenlik sınavı ne zaman? 106. dönem ÖGG sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik (ÖGG) 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik olmak adına başvurularını yapan adaylar, Özel Güvenlik sınavı tarihini araştırmaya başladı. Çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecek. İşte 2023 ÖGG sınav tarihi...
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Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklama sonucu belli oldu. 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı kapsamında çalışmalarını sürdüren adaylar, ÖGG sınav tarihini gündemine aldı. Peki, "Özel Güvenlik sınavı ne zaman 2023? 106. dönem ÖGG sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır?" İşte Özel Güvenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik (ÖGG) 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı 17 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleşecek.
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ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?
Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından sınava katılacak adaylara ait “Sınav Giriş Belgesi”nin 02.12.2023 tarihi saat 17.00’a kadar ÖGNET uygulaması üzerinden çıktısı alınarak adaylara teslim edilmesi ve adaylar tarafından sınav giriş belgesinde bulunan fotoğrafın kontrol edilerek kendisine ait olmayan fotoğrafı 03.12.2023 tarihi saat 23:59’a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerekmektedir.
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17.12.2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır.
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ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav soruları ve cevap anahtarları da 19 Aralık'ta ilan edilecek.
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.