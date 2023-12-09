ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ALINIR?

Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından sınava katılacak adaylara ait “Sınav Giriş Belgesi”nin 02.12.2023 tarihi saat 17.00’a kadar ÖGNET uygulaması üzerinden çıktısı alınarak adaylara teslim edilmesi ve adaylar tarafından sınav giriş belgesinde bulunan fotoğrafın kontrol edilerek kendisine ait olmayan fotoğrafı 03.12.2023 tarihi saat 23:59’a kadar özel güvenlik eğitim kurumuna düzelttirmesi gerekmektedir.