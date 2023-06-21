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Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav takvimi: 2023 ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?

ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ÖGG sınavı hakkında arama motorlarında, “ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizin devamında...

Giriş: 21.06.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÖGG sınavları hakkında sınava girecek olan kişiler tarafından son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Gelen açıklama sonrası gündemde olan, “Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav takvimi: ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

  • ÖGG YAZILI SINAVI NE ZAMAN 2023?

    Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecektir. 

  • Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kurban Bayramı öncesinde 26 ve 27 Haziran 2023 tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı açıklanmış olup, mağduriyet yaşanmaması amacıyla yazılı sınav sonrasındaki uygulanacak olan sınav takvimi güncellenmiştir."

  • ÖGG SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

    Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

    25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.

    04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

    05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

    12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

    18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

    19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

    25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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