ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?

ÖGG SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;
25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.
04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.