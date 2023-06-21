ÖGG sınavları hakkında sınava girecek olan kişiler tarafından son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Gelen açıklama sonrası gündemde olan, “Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav takvimi: ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.