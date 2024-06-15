Özel, eski genel başkanlarla buluştu

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CHP Genel Başkanı Özel, eski CHP genel başkanları Öymen, Çetin ve Karayalçın ile bir araya geldi.

Bu buluşmanın ardından Özel ile önceki genel başkanlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğün törenine katılarak, nikah şahitliği yaptı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.