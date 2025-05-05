Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı pansiyon işletmecisinin ifadesine ulaşıldı: "Bir yıldan fazladır otelde kalıyor" - En son haberler

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı pansiyon işletmecisinin ifadesine ulaşıldı: "Bir yıldan fazladır otelde kalıyor" - En son haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan ve yakalanan Selçuk Tengioğlu’nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği”ndeki soruşturmasına devam ediliyor.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, soruşturma kapsamında Tengioğlu’nun kaldığı pansiyon sahibi Osman Akdemir’in ifadesi alındı.

BİR YILDAN FAZLADIR OTELDE KALIYOR

Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesinde bulunan pansiyon işletmecisi Osman Akdemir ifadesinde, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 23 Şubat 2024 tarihinden bu yana

üç kişilik paylaşımlı odada kaldığını, üç kişinin birbiriyle alakası olmadığını, şahıslardan birinin yabancı uyruklu olduğunu ve Eminönü bölgesinde marangozluk yaptığını, diğerinin TC uyruklu olduğunu ve öğrencilik yaptığını belirtti.

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BELEDİYEDEN YARDIM TALEBİ

Tengioğlu’nun düzenli pansiyonda kaldığını belirten Akdemir, Tengioğlu’nun çok nadir 1-2 gün ara verdiğini, genellikle sabah saatlerinde pansiyondan çıkıp akşam saatlerinde geri geldiğini, maddi durumunun çok iyi olmadığını, kendisinin yönlendirmesiyle bundan dolayı Beyoğlu Belediyesi'nden yardım talep ettiğini söyledi.

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BELEDİYE KART VERDİ

Bu talep üzerine belediye yetkililerinin pansiyonu aradıklarını belirten Akdemir, kendisinin de Selçuk Tengioğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu telefonda yetkililere anlattığını belirtti. Daha sonra yetkililerin pansiyona gelerek Selçuk Tengioğlu ile görüştüklerini ve 8 adet her birinde 1.000 TL markette gıda ve temizlik malzemesi amaçlı kullanabileceği tutarda kartı verdiklerini söyledi.

YARDIM AMAÇLI ARANDI Akdemir ifadesinde, ilerleyen zamanlarda belediye yetkililer tarafından Selçuk Tengioğlu’nun yardım amaçlı yeniden arandığını ve yetkililerin pansiyona gelerek görüşme yapıldığını ancak içeriğinden bilgisinin olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediliyor.