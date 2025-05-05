Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den çıkarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun (66) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

REKLAM advertisement1 "SEMPATİ DUYDUĞUM İÇİN TÖRENE KATILDIM" Saldırgan, emniyetteki ilk ifadesinde Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğu için törene katıldığını AKM içerisine girmediğini söyledi. Son 2-3 aydır işsiz olduğunu söyledi.

2 YILDIR BEYOĞLU'NDA APARTTA KALIYOR 2020 yılında İstanbul'a gelen, 2 yıldır da Beyoğlu’nda bir apartta kaldığı ortaya çıkan Tengioğlu ifadesinde, "Beyoğlu’nda bir apartta kalıyorum, aylık 4 bin lira kira ödüyorum. Olay günü Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım” dedi. REKLAM

FARKLI İŞLERDE ÇALIŞMIŞ Geçmişte Alanya’da bulaşıkçı, bekçi ve marangoz olarak çalışan Tengioğlu’nun, dört yıl önce, cezaevinden tahliye olduktan sonra İstanbul’a geldiği belirlendi.

2 EVLADINI ÖLDÜREN KATİL Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Tengioğlu’nun, 2004 yılında 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış Tengioğlu'nu silahla öldürdüğü, 11 yaşındaki küçük kızı G.T.'yi yaraladığı ortaya çıkmıştı. 16 YIL SONRA TOPLUMA KARIŞTI Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu’nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Gözaltı süresi uzatıldı! Haberi Görüntüle