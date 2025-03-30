Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

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Özel ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, "Bir kez daha bir cezaevi önündeyiz bir bayram gününde. Ekrem başkanımızın köyündeydik. Hem bayramlaştık hem de imza kampanyası başlattık. Öncelikle çok sayıda milletvekilimiz gözaltında olan veya tutuklu olan öğrencilerimize eriştiler erişmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel şunları söyledi: "Yaklaşık 30 kişiye yakın bir bayramlaşma listem var. Ankara'da bayramlaşma programından çekildik. Bu bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Bu kadar genç ailesinin yanında yokken annelerinin boğazından bu sabah çay geçmedi. Burada taşınamaz bir kapasite ile karşı karşıyalar. Temel sorun şu, buradaki tutulan genç arkadaşlarımızın hiçbirinin bir suçu yok. Haklarında maalesef ve maalesef toplu karar verildi. Hakim bana bir şey sormadı diyorlar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyete sokulmadılar. Hakimler toplu karar verdiler. "