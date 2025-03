CHP lideri Özel Trabzon'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ne gelerek bayram namazını kıldı.

AA'da yer alan habere göre daha sonra vatandaşlarla bayramlaşan Özel, cami bahçesinde kurulan stantta, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için ülke genelinde başlattıkları imza kampanyasına katıldı.

Özgür Özel, her bayram sabahını kendi memleketi Manisa'da bayram namazını kılarak geçirdiğini, ancak bu bayram hep birlikte cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde bulunduklarını söyledi.

İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlatan Özel, şöyle devam etti: "Büyük bir haksızlık sonucunda, iftiralar sonucunda, karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nu ve çok sayıda arkadaşımızı Silivri Cezaevi'nde siyasi tutsak olarak tutuyorlar. Bayram bütün Türkiye'nin birleştiği, kucaklaştığı, küslüklerin unutulduğu, küslerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken maalesef bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşattırılıyor. 19 Mart günü başlayan bir süreçle bu toprakların oğlu, bu memleketin oğlu Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olacağına inandığımız, 15,5 milyon kişinin daha geçen pazar günü sandık başlarına gidip oy kullanarak adaylaştırdığı Ekrem İmamoğlu, kendisini sevenlerden, evlatlarından, babası Hasan amcadan, Semih'ten, Selim'den, evlatlarından, eşinden dostundan, köylülerinden uzaklaştırıldı, uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşattırılıyor. Biz de bugün onun gelemediği köyüne hep beraber geldik, namazımızı kıldık, onun hemşehrileri ile bayramlaştık ve buradan büyük bir kampanyayı başlatmaya geldik."

Özel, "Ekrem başkanın özgürlüğü için ve Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ve işsizliğin ortadan kalkacağı, herkesin yüzünün güleceği yarınlara kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde 2 milyona yakın üyeleri bulunduğunu belirten Özel, "Daha bir hafta önce 1 milyon 750 bindi. İnsanlar akın akın baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyor, üye oluyor. 2 milyona yakın üyemizin elindeki bu imza formlarını Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız. Her bir formda 25 imza var ve bu imza formları ile birlikte belki dünyanın en büyük, en anlamlı imza kampanyasını başlatıp hızla tamamlamayı, Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak, imzasını alarak İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz." diye konuştu.

REKLAM

"EKREM BAŞKANIN KÖYÜNDEN BU KAMPANYAYI BAŞLATTIK"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, imza kampanyasının milyonlara ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Anlamlı bir yerden başlaması gerekiyordu. Ekrem başkanın her bayram, bayram namazını gelip kıldığı köyünden Cevizli'den bu kampanyayı başlattık." dedi.