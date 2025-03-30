Yıl 2007. Türkiye Hrant Dink cinayetiyle sarsıldı. Bu cinayet dünya gündemine otururken, İstanbul’da işlenen inanılmaz bir cinayet vakası Agatha Christie’nin romanlarını aratmayan bir çalışmayla çözülerek sessiz sedasız emniyet kayıtlarına girecekti.

Tarih yaprakları 5 Mart gününü gösteriyordu. Haber merkezi gelen bir ihbar üzerine Kartal İlçe Emniyeti'ne bağlı ekipleri, bir adrese yönlendirdi. Adrese giden polis ekipleri, dairede oturanları ve komşuları gözyaşları içinde buldu. Bu gözyaşı evde ölü bulunan 40 yaşındaki Hasan adlı kişi için akıyordu. Gelen ihbara göre, okuldan gelen küçük çocuk babasını yatağında ölü bulmuştu. Çocuğun yardımına koşan komşuları önce işte olan annesine haber vermiş ve sonra da olayı polise bildirmişti. Adamın yanında ilaç kutusu bulunuyordu ve olay intihara benziyordu.

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"SU VERDİM İŞE GİTTİM"

Ölü bulunan Hasan beyin üzerinde herhangi bir bıçak izi veya kurşun izi yoktu. Baş ucunda içi boş bir ilaç kutusu vardı. Polis hemen eşinin bilgisine başvurdu. Eşi gözyaşları içinde, sabah işe çıkmak için hazırlandığı sırada eşinin rahatsızlığından dolayı kullandığı bir ilacı içmek için kendisinden su istediğini söyledi. Suyu kendisine verdikten sonra evden ayrılarak işe gittiğini belirten genç kadın “Komşular beni arayıp söyleyince iş yerinde fenalık geçirdim. Sonra koşa koşa geldim” dedi.

İNTİHAR DENİLDİ Olay yeri inceleme ekibi inceleme yaptıktan sonra Hasan beyin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerindeki bulgulara göre tutanak tutan karakol ekipleri, olayın ilaçla intihar olduğunu belirtti. Ve böylece olay intihar olarak polis kayıtlarına girdi. Emekli cinayet uzmanı İsmail Özkan BİR GÜN SONRA Olay üzücüydü. Bir çocuk babası genç adam ilaç içerek hayatını kaybetmişti. Mahalleliyi derin üzüntüye sokan bu ölümün sonu böyle bitmemeliydi. Sabah saatlerinde İstanbul’un en yüksek tepesi Gayrettepe olarak nam salan Cinayet Masası'nda, İstanbul’da meydana gelen şüpheli ölümler, intiharlar gibi tüm vakaların kaydı gözden geçirildi. Kartal’da yaşanan bu olay, intihar diye cinayet masası ekipleri çağrılmamıştı. İntihar da olsa cinayet masası bu tür olayları genelde inceler ve şüpheli bir durum söz konusuysa olayı devralırdı. Olayın formatını okuyan cinayet masasının deneyimli dedektiflerinden İsmail Özkan ve ekibi şüphelerini dile getirdi. Ve bu şüpheleri, inanılmaz bir cinayetin çözülmesine neden olacaktı. REKLAM BOĞAZINDAKİ İZLER Cinayet uzmanı emekli polis memuru İsmail Özkan o günü şöyle anlattı: “Biz intiharlarda da olay yerine gidip inceleme yaparız. Bu olaya gönderilmedik. İntihar diye sanırım bize gerek duyulmadı. Ama biz yine emin olmak için Adli Tıp Kurumu’na giderek incelenen cesetle ilgili bilgi aldık. Aldığımız bilgiye göre, adamın boğazının bazı bölgelerinde morarma tespit edilmişti. Ölüm nedeni yapılacak geniş çaplı otopsi sonucu çıkacaktı. Ancak aldığımız ön bilgilere göre bunun intihar olamayacağı kanısına vardık.”

KADININ İFADESİ ALINDI Savcı beye giderek olayın intihar değil de şüpheli bir ölüm olduğunu anlattığını belirten deneyimli dedektif Özkan “Savcı beyi ikna ettik. Ve çalışmamıza başladık. İlk etapta adamın evinde boğularak öldürüldüğünü düşündük. Olay yerinde yapılan inceleme raporlarına baktığımızda, evde herhangi bir dağınıklık ve çalınan bir şey yoktu. Küçük çocuk, okuldan gelip babasını yatakta ölü bulmuştu. Bunun üzerine kadının ifadesini biz de almak istedik ve çağırıp o gün neler olduğunu bir kez daha ondan dinledik.” ÖLMÜŞ BABASINI GÖRDÜ DİYEREK YÖNLENDİRME YAPTI Hasan beyle 12 yıllık evli olan genç kadın olay günü polise anlattıklarını cinayet masası ekiplerine de tekrarladı. Kadın ifadesinde, sabah işe gitmeden eşinin ilaç içmek için su istediğini ve suyu verdikten sonra evden çıktığını söyledi. Çalıştığı iş yerinde eşinin öldüğünü duyduğunda hızlı bir şekilde eve gittiğini belirtti. İfadesinin kısa özeti böyleydi. REKLAM Deneyimli dedektif İsmail Özkan, kadının ifadelerinde çelişki bulduklarını belirterek, “Kadın bize kocasının gece uyurken rüya gördüğünü ve rüyasında ölmüş babasından bahsettiğini söyledi. Aslında kocasının ölmüş babasının etkisinden kalarak intihar ettiğini söylediğini fark ettik. Bizi yönlendirmeye çalıştığını düşündük. Ayrıca bazı çelişkiler fark ettik. Kapıda da zorlama olmadığı için bu olayın yasak bir ilişki sonucu cinayetle sonuçlanmış olabileceği ihtimali üzerine çalışmaya başladık. Bunun için de hem ölen adamın hem de eşinin gizli bir ilişkileri olup olmadığını araştırmaya başladık.”

KADININ MARKET SAHİBİYLE İLİŞKİSİ Hasan beyle ilgili yapılan çalışmalarda herhangi yasak bir ilişki bulunmadı. Ayrıca husumetli olduğu kimse de yoktu. Mahallede yapılan derin çalışmalarda, kadınla ilgili önemli bir bilgiye ulaşıldı. Kadının mahalledeki market sahibiyle ilişkisi tespit edildi. Yani kadın yasak bir ilişki yaşıyordu. Bu bilgi olayın seyrini değiştirdi. Market sahibi katil olabilir miydi? Bu arada Adli Tıp Kurumu'ndan da otopsi sonucu bekleniyordu. BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ Hemen telefon kayıtları incelemeye alındı. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Özkan, olayın cinayete dönüştüğünü gelen şu raporla anlattı: “Biz yasak bir ilişki tespit ettik. Kadın ve marketçiyle ilgili çalışma başlattık. Bu sırada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. Maktulümüz boğularak öldürülmüştü. Yani intihar değildi. Rapora göre adamın boğazı sıkılarak boğulmuştu. Olay artık bir cinayet dönüştü ve biz de bunu çözmek zorundaydık.” MARKETÇİNİN İFADESİ ALINDI Taşlar giderek yerine oturuyordu. Marketçinin ifadesi alınmak üzere şubeye getirildi. Marketçi verdiği ifadesinde, kendisinin olayla ilgisinin olmadığın iddia etti. Ama kadınla arada gizli buluşarak cinsel ilişki yaşadığını söyledi. Çalışma derinleştirildi. Marketçi olayın içinde gözükmüyordu. Geriye kalan tek şüpheli kadındı.

KADIN TUTUKLANDI Adli Tıp Kurumu raporunun ardından kadın bu kez gözaltına alındı. Elde edilen telefon kayıtları da şüpheli olarak kadını gösteriyordu. Kadın gözyaşları içinde cinayeti işlemediğini iddia etti. Ancak eldeki tüm bulgular onu gösteriyordu. O evden çıktıktan sonra kimse eve girmemişti. Elde edilen bilgilere göre, kocasını uyurken boğarak öldürmüştü. Ve intihar süsü vermek için de yanı başına boş bir ilaç kutusu koymuştu. Çalışmaların ardından kadın katil zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu inanılmaz cinayet vakasını çözen İsmail Özkan ve ekibi, birçok önemli olayların çözümünde yer aldı.