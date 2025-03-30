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        Haberler Gündem 17 yaşındaki çocuğu otomatik silahlarla öldürdüler! Kağıthane'de suikast gibi saldırı

        17 yaşındaki çocuğu otomatik silahlarla öldürdüler

        Maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Aber Karademir ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, otomatik silahlarla 13 el ateş edilerek öldürülen 17 yaşındaki Karademir'in katillerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:01 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:01
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        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
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        Kağıthane’de 17 yaşındaki Aber Karademir caddede duraklama yapan otomobilde beklediği sırada kendisini takip eden cipten inen maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomatik silahlarla 13 el ateş edilen otomobildeki Karademir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aber Karademir arkadaşıyla otomobile binerek caddede ilerlemeye başladı. Bir süre sonra duran otomobilin yanına cip yaklaştı. Araçtan inen maskeli 2 saldırgan otomatik silahla 13 el ateş etti. Saldırı sonucu Karademir, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Karademir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Karademir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Karademir'in yakınları ise hastaneye geldi.

        OTOMATİK SİLAHLA 13 EL ATEŞ EDİLDİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının yapıldığı aracın plakası tespit edildi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek kapattığı caddede, olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 1 saat çalışma yaptı. Çalışmaların ardından boş kovanlar delil torbasına konularak emniyete götürüldü. Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

        Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Aber Karademir
        Aber Karademir
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