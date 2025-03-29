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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten MASAK açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:31
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        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddiaları için, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" dedi.

        Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

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        CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

        Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması sonrası CHP, bugün (29 Mart) Maltepe'de miting düzenledi. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Şimşek hakkında şunları demişti:

        “Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır. Mehmet Şimşek de MASAK’a hazırlattığı darbe raporuyla bu darbenin ortağı olmuştur. Dünya’daki bütün ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek’i bir otokratın emrindeki silahşör, tetikçi olduğunu görmüştür. Mehmet Şimşek diye birinin ne itibarı ne de bu ülkeye katabileceği bir şey vardır. Şimdi çıkmış utanmadan Özel, Türkiye’yi dünyaya şikayet ediyor diyor.”

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