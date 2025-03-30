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        Haberler Röportajlar 'Çocuklar Duymasın'ın 'Selçuk Bey'i Mehmet Auf: Dizi herkese dokundu - Magazin haberleri

        Mehmet Auf: Herkese dokunduk, bu yüzden sevildik

        Bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Selçuk Bey' karakterine hayat veren Mehmet Auf ile sohbet ettik. Auf, "Dizi her kesimden her aileye dokundu ve bu yüzden de sevildi" dedi

        Giriş: 30.03.2025 - 00:13 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:13
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        • 1

          2002 - 2019 arasında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' özellikle ilk dönemlerinde büyük ilgi görmüştü.

        • 2

          Evliliklerinde sorunlar yaşayan iki çocuklu bir ailenin, birbiriyle ve dostlarıyla ilişkilerinin anlatıldığı dizinin senarist ekibinde yer alan sonrasında ise kamera karşısına geçerek, 'Selçuk Bey' rolünü canlandıran Mehmet Auf ile konuştuk. Uzun süredir televizyonlardan uzak olan senarist ve oyuncu, şimdilerde neler yaptığını anlattı.

        • 3

          ODTÜ MEZUNU

          1983'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Mehmet Auf; "İşletme bölümüne ilgim vardı. Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra, ODTÜ İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapmaya başladım ancak burslu olarak California Polytechnic State Üniversitesi'nden kabul edildim. 'Suni Zekanın Mimari Tasarım Üzerindeki Uygulamaları' alanında yüksek lisans yaptım" dedi.

        • 4

          Mehmet Auf, Türkiye'ye döndükten sonra, Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) başkan danışmanı olarak işe başlamış. Pek çok yabancı şirketin Türkiye ayağında da çalışan Mehmet Auf, 1994'ten itibaren kariyerini eğitim ve danışmanlık alanında geliştirmeye karar vermiş.

        • 5

          Eğitim ve danışmanlık süreveninde tanıştığı kişiler sayesinde medyaya da radyoculukla ile başlamış. Bir medya şirketinin pazarlama bölümüne eğitim veren Auf'a, eğitim sonrasında radyoculuk teklifi gelmiş.

        • 6

          Mehmet Auf, sonrasında şunları aktardı: Eğitim verdiğim grubun reklam satış yöneticisi; "Hocam helal olsun, iki gündür hiç susmadınız. Çok iyi konuşuyorsunuz. Hiç radyoculuk yaptınız mı?" diye sordu. Ben de; "Hayır, yapmadım ama aradığın radyocu ben olabilirim" şeklinde esprili bir yanıt verdim. Bunun üzerine gelen teklifle radyoculuğa başladım.

          TRT Radyo 1 ve Radyo ODTÜ de dahil olmak üzere yaklaşık 10 yıl boyunca radyoculuk yaptığını ifade eden Auf; bu mesleğini de özlediğini sözlerine ekledi.

        • 7

          "BİROL GÜVEN SEKTÖRE DÂHİL ETTİ"

          Oyuncu, televizyon sektörüne giriş süreciyle ilgili olarak ise şöyle konuştu: 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisini severek, izliyordum. Bir arkadaşım dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven'i tanıyordu. Seti ziyaret ettim. Sonrasında da Birol Güven'i radyo programıma davet ettim ve konuğum oldu. Program sonrasında Birol Güven, 'Çocuklar Duymasın'a senaryo danışma olmamı istedi ve televizyon hayatım böylelikle başlamış oldu.

        • 8

          Mehmet Auf, ilerleyen bölümlerde kamera önüne geçerek, oyunculuk yapmıştı. Auf; "Aslında hem anı olsun hem de çocuklarımın görmesin için 1-2 bölümde rol almak istedim. 'Selçuk Bey' karakteri sevilince rolü sürdürdük" ifadelerini kullandı.

        • 9

          Oyuncu, 'Çocuklar Duymasın'ın başarısıyla ilgili olarak ise "Herkes bir şeyler buldu kendinden. Herkesin karşılığını gördüğü bir karakter vardı. Özdeşleştiği, empati kurabildiği, anlayabildiği, derdini paylaşan ve dolayısıyla da çok büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi herkese dokununca bunun karşılığında da güzel tepkiler aldı. Doğru zaman, doğru yer, doğru içerik hepsi bir araya geldi" diye konuştu.

        • 10

          Mehmet Auf, 'Çocuklar Duymasın'ın başarısı sonrasında yine Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği 'En Son Babalar Duyar' dizisinde çalışmaya başlamış. Auf, dizideki karakterlere de kendi ve aile bireylerinin isimlerini vermiş: Dizinin başrolü Mehmet Usta'ydı. Kızlarının ismi de İpek ve Defne. Benim de kızlarımın adı İpek ve Defne. Dizinin ilerleyen bölümlerinde de kamera karşısına geçerek 'Ersan' karakterine hayat vermiştim.

        • 11

          Uzun yıllardır televizyonlardan uzak olan oyuncu, "Yeniden ekranlar dönmek istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Teklifler geliyor. İşin doğrusu ben dönmeye sıcak bakarım ama biraz eğitim içerikli bir şey yapmam lâzım. Davranış bilimi anlatmam lâzım. Mesleğimle beraber örtüşebilecek bir şey yapmak isterim. 'Çok büyük bir hevesle her rolü oynarım' diyemem ama bir öğretmen olur, bir okulda hoca olur, bir psikolog olur. 25 yıllık eğitmenlik deneyimim var. Biraz daha bana yakın bir rol olsa tabii ki neden olmasın?

        • 12

          EĞİTMENLİK YAPIYOR

          Yaşamını Ankara'da sürdüren, çok yönlü kişiliğini iş yaşamına da yansıtan Mehmet Auf, uzun yıllardır özellikle pazarlama sektörü profesyonellerine eğitimler sunuyor.

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