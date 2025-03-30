Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Namağlup' göndermesi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlılar ezeli rakibine gönderme yaptı.

Galatasaray'ın 28 maçlık namağlup serisini bitiren Beşiktaş, derbi sonrası taraftarlarıyla bu galibiyeti kutladı. Maçın sona ermesinin ardından yapılan ışık gösterisinde sahanın çeşitli yerlerine 'Namağlup Tek Şampiyon' yazısı yansıtılırken, aynı ifadeler kale arkasında açılan pankartta da yer aldı.

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Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da bir çok paylaşım yapıldı:

NAMAĞLSDFGHJKKLŞİISEJHIJĞZCSDFDGHTYJUKUKFDBFDJHGJNGHJHGH — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025

⚠ Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır. pic.twitter.com/nr3S9CH4Iw — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025

Victory is OURS! 🪓 pic.twitter.com/593OmPU20Z — The Black Eagles (@BesiktasEnglish) March 29, 2025

Geceyi takımla kapatalım, yarın devam ederiz. 😉 pic.twitter.com/mP1XlYFq60 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025