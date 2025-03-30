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        Haberler Dünya Danimarka'da göstericiler, Trump'ın Grönland'ı kontrolüne alma planını protesto etti | Dış Haberler

        Danimarka'da göstericiler, Trump'ın Grönland'ı kontrolüne alma planını protesto etti

        Danimarka'da yüzlerce gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı kontrolü altına alma planlarını protesto etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:42
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        • 1

          Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance'ın Ada'ya ziyaretinin ardından göstericiler, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde toplandı.

        • 2

          Danimarka ve Grönlandlılardan oluşan grup, Ada'ya ziyaretinde ABD'nin buraya olan ilgisini vurgulayan Vance'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

        • 3

          Göstericiler, "Grönland satılık değil" ve "Vazgeç ABD" yazılı pankartlarla tepkilerini ifade ederken, ABD'yi Ada'yı kontrolüne almaktan vazgeçmeye çağırdı.

        • 4

          Grup arasında bulunan eski Danimarka Dışişleri Bakanı Mogens Lykketoft, yaptığı açıklamada, "Davamızı, ülkelerin ezici bir çoğunluğunun Grönland'a yönelik ABD saldırganlığını kınayacağı BM'de savunmalıyız ve Grönland'ın fethedilmesi fikrine karşı çıkan Amerikalıların yüzde 70'inin desteğini doğrudan talep etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

        • 5

          Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

          ABD Başkanı Donald Trump, göreve yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

        • 6

          ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

        • 7

          Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

        • 8

          Grönland yönetimi ise bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

        • 9

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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