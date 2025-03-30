İsrail'de binlerce kişi Gazze'de ateşkesi bozan Netanyahu hükümetinin istifasını istedi

Tel Aviv Belediye Başkanı'ndan, Netanyahu'ya karşı grev iması

İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker'in ardından kürsüye gelerek on binlere hitap eden Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, İsrail halkının savaşta olduğunu ancak bunun ateşkes anlaşmasını bozarak, "esirleri kaderine terk ederek", Gazze'ye tekrar başlatılan saldırılar olmadığının altını çizdi.