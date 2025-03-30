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        Haberler Magazin Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme - Magazin haberleri

        Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a gönderme

        Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'a Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar fotoğrafıyla göndermede bulundu; "Asıl sen giderken onlar dönüyordu "

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:35
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        Cem Yılmaz'a gönderme
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        Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar arasında yeni bir polemik için ilk adım atıldı. Şöyle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından başlayan protestolara ve eylemlere sessiz kalan ünlüler, sosyal medyada eleştirilmişti. O ünlülerden biri de Cem Yılmaz'dı. Ünlü komedyen günler sonra sessizliğini bozdu. "Gidişattan memnun değilim" diyen Yılmaz, tutuklu kalan gençlerin serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

        Cem Yılmaz, X hesabından şunları söyledi: Yarın bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani 'işini yap, bırak siyaseti' denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, 'sana mı yağıyor ulan bana yağıyor' kavgası yapılıyor. Benim bildiğim Ramazan'da kalabalığa bir iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Bir iki merkep meşrepe de bilgi; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bir daha bakacağız diyor 20 senedir. Sorun yok, keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim.Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dâhil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben, sen kazan istiyorum. Gençleri sal ağabey, gerçekten gerek yok. Bayram yarın.

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        Cem Yılmaz, sonrasında da kendisini, eleştirenlere yönelik olarak, Mazhar Alanson ile başrolü paylaştığı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini; "Sen giderken ben dönüyordum" notuyla yayımladı.

        Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'ın, "Sen giderken ben dönüyordum" demesine göndermede bulundu. Gökbakar, Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar'ın 1970'lerdeki 1 Mayıs yürüyüşünde çekilen fotoğrafı; "Asıl sen giderken, onlar dönüyordu" notuyla paylaştı.

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        #cem yılmaz
        #Şahan Gökbakar
        #Ekrem İmamoğlu
        #Tarık Akan

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