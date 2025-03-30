Spor yazarları Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetini değerlendirdi!

"SOLSKJAER KENARDA DOĞRU İŞLER YAPTI"

Erman Toroğlu: "Teknik adamların bazı önlemler alması lazım rakip takımlar için. Mesela Osimhen için çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Osimhen defansın kucağına geliyor. Rafa Silva öyle değil. Gezen bir oyuncu. Yani bir adam 35 metrede Rafa’yı gölge gibi takip edecek. Defansın kaptanı kimse ikaz edecek. Rafa Silva yürüye yürüye, koşa koşa top oynadı. 45 metre top sürdü, merhaba diyen yok gitti golünü attı. Sanchez, bırakın müdahaleyi, ona refakat etti. Sanchez’de de düşüş var. Beşiktaş teknik adamı kenarda daha doğru işler yaptı. Okan hiçbir şey yapmadı."(Sözcü)