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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetini değerlendirdi! - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarları Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetini değerlendirdi!

        Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi yorumladı. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
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        Giriş: 30.03.2025 - 10:33 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:33
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        • 1

          Spor yazarları Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

        • 2

          "SANCHEZ PAZARA GİTTİ"

          Ahmet Çakar: "Galatasaray'ın en istikrarlı ismi Sanchez'in pazara gittiği pozisyonu izleyelim.. Rafa Silva, 40 metre top sürdü. Sanchez sadece refakat etti. Vurur gibi yaptı, Sanchez yerde kaldı. Sonra daha zorunu yaptı, Muslera'nın kapattığı köşeden adeta iğne deliğinden geçirircesine Beşiktaş'ı öne geçirdi. Buram buram kalite kokan bir gol." (Sabah)

        • 3

          "4-6-0 RAKİBİ ÇOK BOZDU"

          Ali Gültiken: "Solskjaer'in 4-6-0 taktiğini seçmiş olması aslında karşılaşmanın kilit noktalarından biriydi. Riskli miydi? Evet... Fakat oyuncular taktik disipline muazzam uyum gösterdiler. Merkezde oynayan Fernandes ve Chamberlain'in bu bölgeyi hem iyi koruyup hem hücumları iyi kullanması oyunu özellikle ilk yarıda çok dengede tuttu. Forvet bölgesinde Rafa Silva ile Joao Mario'nun dönerek oynaması ve bunu çok başarılı bir şekilde yapmış olmaları Galatasaray'ın merkez savunma dengesini ciddi şekilde bozdu." (Sabah)

        • 4

          "SOLSKJAER KENARDA DOĞRU İŞLER YAPTI"

          Erman Toroğlu: "Teknik adamların bazı önlemler alması lazım rakip takımlar için. Mesela Osimhen için çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Osimhen defansın kucağına geliyor. Rafa Silva öyle değil. Gezen bir oyuncu. Yani bir adam 35 metrede Rafa’yı gölge gibi takip edecek. Defansın kaptanı kimse ikaz edecek. Rafa Silva yürüye yürüye, koşa koşa top oynadı. 45 metre top sürdü, merhaba diyen yok gitti golünü attı. Sanchez, bırakın müdahaleyi, ona refakat etti. Sanchez’de de düşüş var. Beşiktaş teknik adamı kenarda daha doğru işler yaptı. Okan hiçbir şey yapmadı."(Sözcü)

        • 5

          "BİTİK YILDIZ IMMOBILE"

          Ömer Üründül: "Uzun süren sakatlıktan çıkan Paulista'yı iyi gördüm. Gedson alışılmış performansının altındaydı ama galibiyeti getiren golü attı. Solskjaer'in en büyük doğrusu, bitik yıldız santrforu İmmobile'yi oynatmamasıydı." (Sabah)

        • 6

          "UNVAN RAFA KALDIRILDI"

          Turgay Demir: "Bu maçı kazanmaya kararlı, "Benden başkası namağlup şampiyon olamaz" dercesine oynayan bir Beşiktaş vardı. Gedson'un golünden sonra Beşiktaş farka gidebilirdi. Deyim yerindeyse Galatasaray'ın namağlup şampiyonluk ümitleri dün gece RAFA kaldırıldı!.. O unvan Beşiktaş'a ait. NOKTA. Gösterilen iki kırmızı kartında doğru olduğunu ve bunun yabancı VAR tarafından verildiğini hatırlarsak Beşiktaş'ın neden yabancı hakem istediğini de anlamış oluruz." (Fotomaç)

        • 7

          "10 KİŞİ KALINMASININ ETKİSİ BÜYÜK"

          Zeki Uzundurukan: "Beşiktaş ise muhteşem taraftarının desteği ile maça iyi başladı. Santrforsuz oyuna rağmen Rafa Silva gibi bir yıldızının sayesinde öne geçti Kara Kartal! Rafa Silva, tam 68 metre top sürerek Galatasaray ceza sahasına girdi, bu uzun yol boyunca onu kimse durduramadı. O Rafa Silva, topla kat ettiği bu uzun yolculuğun sonunda Muslera'yı kapattığı köşeden avladı. Sonraki dakikalarda oyunu dengeleyen Galatasaray, Torreira'nın jeneriklik golüyle skoru eşitledi. Torreira'nın ağlara giden şutunda mesafe 30 metre, topun hızı ise 113 kilometre idi. Beşiktaş, ikinci yarıda çok iyi bir oyun çıkardı. Bunda Galatasaray'ın 36'da 10 kişi kalmasının rolü büyük oldu." (Fotomaç)

        • 8

          "SOLSKJAER OYUNUN KALBİNİ BULDU"

          Murat Özbostan: "Maçın kaderini iki teknik adam belirledi.. Beşiktaş ligdeki iki karşılaşmayı kaybedince, Galatasaray maçı puandan çok bir prestij mücadelesiydi. Norveçli teknik adam Solskjaer, 4-6-0'la herkesi şaşırtmış olsa da planı çok iyi işledi. Özellikle Morata'lı kadrosuyla Galatasaray orta sahasının yumuşaklığını düşünüp, takım göbeğini kalabalık tuttu. - Gedson Fernandes gibi hareketli, savaşçı bir futbolcunun yanında Chamberlain ve Joao Mario ile işin teknik kısmını hallederken en uçta Rafa Silva'yı konumlandırıp orta alan mücadelesini kazandı. Kanatta görevlendirilen Muçi de on numara menşeliydi. Dolayısıyla oyunun kalbinin bu bölge olacağını önceden biliyordu. Galatasaray'ı kanatlara mahkum etti… " (Sabah

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