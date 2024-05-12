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        Haberler Gündem Politika Özel'den Anneler Günü paylaşımı

        Özel'den Anneler Günü paylaşımı

        CHP lideri Özel, Anneler Günü için paylaştığı mesajda, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:26
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        Özel'den Anneler Günü paylaşımı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Özel, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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        #haberler
        #Anneler Günü
        #Son dakika haberler
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