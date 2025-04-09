Özel, boykot oranını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bugün, her çarşamba akşamı bir ilçemizde gerçekleştireceğimiz gece mitinglerinden ilkini yapmak üzere Şişli'ye geldik. Burada sadece bir miting yapmıyoruz, iki miting yapıyoruz! Ey cuntanın başkanı Erdoğan, duyuyor musunuz Şişli'yi? Meydanlarda direndiniz, Maltepe'de 2.2 milyon oldunuz, sel gibi aktınız. Bugün direnmek için Şişli'desiniz, bütün İstanbul'dasınız." dedi.

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Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Kimse şaşırmasın, biz burada bir miting yapmıyoruz. Bir miting alanına toplanıp sığmayıp taştık ama biz burada bir otoriteye karşı eylem yapıyoruz, eyleme geldik biz! Biz buraya ses çıkarmaya, direnmeye ama bütün dünyaya bilsin ki sonuç almaya geldik.

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Cuntanın Şişli temsilcisi gitmeden, Resul Emrah Şahan dönmeden durmayacağız! Hiçbirimiz Ekrem Başkanımızı almadan ve çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum: Ekrem başkanı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Bu eylem, milletin eylemidir. Bu eylem, Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkan milyonların eylemidir. Burada on binler, Türkiye'deki on milyonları temsil etmektedir. Biz kazanacağız, biz başaracağız.

ERDOĞAN'A İNÖNÜ TEPKİSİ Dünyada iki tür darbe vardır: Birincisi, tankla tüfekle yapılan askeri darbeler, diğeri ise kendisi demokrasi ile gelse de gitmeyen ve istemeyenlerin yapmak istedikleri sivil darbeler. Bugün biz, demokrasiyi bir tren gibi gören, istediğimiz zaman ineriz diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti demokrasiyi ve Cumhuriyeti savunmaya, İsmet Paşa'nın emaneti çok partili hayatı savunmaya geldik. Bugün, sandıkla gelen ancak işine gelmeyince ayrılmak istemeyen bir kişi, bu partinin ikinci Genel Başkanına, bu ülkenin ikinci Cumhurbaşkanına, Sevr'i yırtıp atan, Batı Cephesi'nin kumandanı ve aynı zamanda Lozan Fatihi olan, çok partili rejimde yenilip de gitmeyi bilen İsmet Paşa'ya dil uzatan Erdoğan'a söylüyorum: Sen kim, İsmet Paşa'ya laf uzatmak kim? Erdoğan'a sesleniyorum, haddini bil tek adam! Haddini bil cuntacı! Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan cuntanın başıdır. Şimdi çıkıp da "Biz devletiz" diyor. Devlet dediğin binalardan ibarettir. Devlet yönetiminde senin yaptıklarından rahatsızlık da had safhadır. Bir avuç cuntacıyla Devlet'i ele geçirdim dersen, bu millet sana kendi gücünü gösterecektir.

REKLAM "SEKRETER OLARAK MUAMELE EDECEĞİZ" Bu Erdoğan'ın atadıkları var, bunlar Türkiye'de parlamenter sistemden gelen bir gelenekle bunlara Bakan deniyordur. Oysa Bakan dediğin seçilmiş kişidir, milletin işine bakar. Erdoğan'ın dolma kaleminden çıkan akandan, bakandan bakan falan olmaz. Bunlardan olsa olsa Amerika'da Trump'ın bakanları gibi olur, onların da adı sekreterdir, sekreterlersiniz siz. Bundan sonra Dışişleri sekreterine, Tayyip'in atadıklarına sekreter olarak muamele edeceğiz. Darbeyi yapana cunta, darbeyi dağıtana da millet denir. Milletten alıyoruz gücümüzü. Bugün, işgal altındaki Şişli Belediye'mizin oradayız. Tarihin en yüksek oyu aldığı dönemde 350 günde 150 projeyi tamamlayan, arı gibi çalışan Başkanımızı yeniden buraya getirmeden bize durmak yok. "ÇÖZÜM, TÜRK İLE KÜRT'Ü EŞİT BİLMEKLE OLUR" Resul Emrah Şahan'ın listesinde bir Kürt demokrat varsa, bu Kürt'e verdiğimiz değerdendir. Oyu sana verdiğinde makbul, Kürt vermediğinde terörist ilan ediyorsan, sen sahtekarsın, iki yüzlüsün! Şimdi bunlar Türkiye'de Kürt sorununu çözeceklermiş, barış getireceklermiş, bu samimiyetsizlikle çözüm olur mu? Çözüm, Türk ile Kürt'ü eşit bilmekle olur, Alevi ile Sünni'yi birlikte kucaklamakla olur.

Bunu selefi hayalleri olan, halefi olmak isteyen bir anlayış yapamaz! Bunu demokratlar yapar. Selefilik hayalleriyle halefine darbe yapan cuntacı Kürt sorununu çözemez, bunu çözerse Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi çözer. REKLAM "HER ÇARŞAMBA 20.30'DA MEYDANLARA DOLMAYA HAZIR MISINIZ?" Bu meydan, Karadenizlilerle Kürtlerin aynı anda sevebildiği yiğit bir evlada sahip çıkıyor. Buradan Ekrem Başkan'a hep birlikte el sallayalım. CHP, emeğin partisidir, emekçinin partisidir. Bugün burada, Emrah Başkanı ve Ekrem Başkanı selamladık. Haftaya, Beylikdüzü'nün yiğit evladını selamlamaya, Beylikdüzü'ne gitmeye hazır mısınız? Beşiktaş'ın yiğit evladı Akpolat'a, Esenyurt'un yiğit evladı Ahmet Özer'e her birine ayrı ayrı sahip çıkmaya, her çarşamba 20.30'da meydanlara dolmaya hazır mısınız? Türkiye'de siyaset, Tayyip Bey için konforlu bir alan. Kendi istediğini yapacak, muhalefet yapınca oradan terör çıkaracak. İlk günlerde yolsuzluk deyince Avrupa bir tedirgin oldu. Biz tertemiz arkadaşlarımızı biliyoruz. İddianameyi de görünce, kendisinin halef selef halinde olacağı 31 yıl önceki diplomanın nasıl iptal edildiğini, bomboş MASAK raporlarını, meşe ladin denilen odunları, o gizli tanıklar bile "gördüm" diyemiyor, "duydum" diyor, ne elbise askıları içinde bakan evlatlarının para taşıdıklarını, ne kendi evlatlarıyla "sıfırlandın mı babacığım", "kime yolladın babacığım" kısımlarını, hiçbir şey olmadığını bütün dünyaya anlattık. Kürtlerin belediye meclisinden aday gösterilmesinden terör çıkmayacağını tüm dünyaya anlattık.

Türkiye'yi dünyaya şikayet ettin diyor, o bunu söyleyecek, Özgür Özel de korkacak! 20'den fazla yabancı kuruluşa, Reuters’a, The Times’a, DW’ye, Le Monde’a, CNN International’a, Japon Gazetesi Oşayi’ye, aynı zamanda Financial Times’a, Ajans France Press’e, The Guardian’a sayfa sayfa röportaj verdim, anlatıyorum, anlatacağım! And olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun ithamıyla bir adım geri atarsam, namertim namert! Bundan sonra Erdoğan’ın çizdiği hatta değil, sizin önümüzden yürüdüğünüz yolda siyaset var. REKLAM HASAN İMAMOĞLU'NUN YAZLIĞINDA ARAMA Hasan amcanın bayramda Ekrem Başkan'ın yerine elini öptüğüm Hasan amcamın ve Dilek İmamoğlu'nun adına kayıtlı iki eve, haber vereceksin, kapı açılacak, çilingirle gidip, oraya neyle gidiyorsun, bilmiyoruz. Orada bir şey yok da, sen oraya eskiden etle tırnak olduğun FETÖ'cüler gibi, bilmiyoruz ne götürüyorsun, bilmiyoruz. Ekrem Başkan’ın avukatlarına haber vermeden, mafya gibi hırsız gibi arama yaparken, olayı duyuyoruz. Şimdi eve gidiyorlar, hazırladıkları basın bülteninde, yapılan aramada, büyük gizli kasaların içinde, 10 Euro, 690 dolar, ruhsatlı silaha ait 40 tane mermi buluyorlar. Büyük bir kumpas düşüyor. Birileri büyük bir yanlış yaptı, bunu kendi anama yapılmış saydım. Bizim kitabımızda anaya laf söylemek, aileye bulaşmak, eşe laf söylemek olmaz! Allah rakibin de düşmanın da mertini versin, böyle namertliklerle kimseyi muhatap etmesin.

Anadolu'daki temiz AKP'lilere, MHP'lilerine sesleniyorum, sana televizyondan, İBB'de 550 terörist olduğunu söylediler. Bu sorunun sorulduğu Süleyman Soylu "Ben siyaset yaptım" dedi. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.