Özel, boykot oranını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bugün, her çarşamba akşamı bir ilçemizde gerçekleştireceğimiz gece mitinglerinden ilkini yapmak üzere Şişli'ye geldik. Burada sadece bir miting yapmıyoruz, iki miting yapıyoruz! Ey cuntanın başkanı Erdoğan, duyuyor musunuz Şişli'yi? Meydanlarda direndiniz, Maltepe'de 2.2 milyon oldunuz, sel gibi aktınız. Bugün direnmek için Şişli'desiniz, bütün İstanbul'dasınız." dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Kimse şaşırmasın, biz burada bir miting yapmıyoruz. Bir miting alanına toplanıp sığmayıp taştık ama biz burada bir otoriteye karşı eylem yapıyoruz, eyleme geldik biz! Biz buraya ses çıkarmaya, direnmeye ama bütün dünyaya bilsin ki sonuç almaya geldik.

Cuntanın Şişli temsilcisi gitmeden, Resul Emrah Şahan dönmeden durmayacağız! Hiçbirimiz Ekrem Başkanımızı almadan ve çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum: Ekrem başkanı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Bu eylem, milletin eylemidir. Bu eylem, Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkan milyonların eylemidir. Burada on binler, Türkiye'deki on milyonları temsil etmektedir. Biz kazanacağız, biz başaracağız.

Bu meydan, Karadenizlilerle Kürtlerin aynı anda sevebildiği yiğit bir evlada sahip çıkıyor. Buradan Ekrem Başkan'a hep birlikte el sallayalım. CHP, emeğin partisidir, emekçinin partisidir. Bugün burada, Emrah Başkanı ve Ekrem Başkanı selamladık. Haftaya, Beylikdüzü'nün yiğit evladını selamlamaya, Beylikdüzü'ne gitmeye hazır mısınız? Beşiktaş'ın yiğit evladı Akpolat'a, Esenyurt'un yiğit evladı Ahmet Özer'e her birine ayrı ayrı sahip çıkmaya, her çarşamba 20.30'da meydanlara dolmaya hazır mısınız?

Türkiye'yi dünyaya şikayet ettin diyor, o bunu söyleyecek, Özgür Özel de korkacak! 20'den fazla yabancı kuruluşa, Reuters’a, The Times’a, DW’ye, Le Monde’a, CNN International’a, Japon Gazetesi Oşayi’ye, aynı zamanda Financial Times’a, Ajans France Press’e, The Guardian’a sayfa sayfa röportaj verdim, anlatıyorum, anlatacağım! And olsun ki eski ezberlere saplanırsam, onun ithamıyla bir adım geri atarsam, namertim namert! Bundan sonra Erdoğan’ın çizdiği hatta değil, sizin önümüzden yürüdüğünüz yolda siyaset var.

HASAN İMAMOĞLU'NUN YAZLIĞINDA ARAMA

Hasan amcanın bayramda Ekrem Başkan'ın yerine elini öptüğüm Hasan amcamın ve Dilek İmamoğlu'nun adına kayıtlı iki eve, haber vereceksin, kapı açılacak, çilingirle gidip, oraya neyle gidiyorsun, bilmiyoruz. Orada bir şey yok da, sen oraya eskiden etle tırnak olduğun FETÖ'cüler gibi, bilmiyoruz ne götürüyorsun, bilmiyoruz. Ekrem Başkan’ın avukatlarına haber vermeden, mafya gibi hırsız gibi arama yaparken, olayı duyuyoruz.

Şimdi eve gidiyorlar, hazırladıkları basın bülteninde, yapılan aramada, büyük gizli kasaların içinde, 10 Euro, 690 dolar, ruhsatlı silaha ait 40 tane mermi buluyorlar. Büyük bir kumpas düşüyor. Birileri büyük bir yanlış yaptı, bunu kendi anama yapılmış saydım. Bizim kitabımızda anaya laf söylemek, aileye bulaşmak, eşe laf söylemek olmaz! Allah rakibin de düşmanın da mertini versin, böyle namertliklerle kimseyi muhatap etmesin.