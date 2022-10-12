Özdemir Asaf Sözleri

Özdemir Asaf şiirleri kaleme alırken dize sayısını çoğu kez en aza indirmiştir. “Sen-ben” ikilemi etrafında şiirleri yazan Asaf’ın özellikle duygu yüklü aşk şiirleri büyük ilgi görmüştür. Bizzat usta edebiyatçının kaleminden çıkan Özdemir Asaf şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel, duygusal Özdemir Asaf’ın aşk şiirleri ve sözleri ile alıntıları için doğru yerdesiniz!

Halit Özdemir Arun ya da bilinen adıyla Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 yılında doğmuştur. Cumhuriyet döneminin en önemli Türk şairleri arasında gösterilen isim, 28 Ocak 1981 yılında hayata gözlerini kapatmıştır. Asaf, edebi kimliğiyle döneminin önde gelen isimlerinden birisi olurken şiirlerini ayrı bir dil ve söyleyiş tarzıyla yazmıştır. Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde, Yalnızlık Paylaşılmaz ve Lavinia gibi unutulmaz eserlere imza atmıştır. Özdemir Asaf şiirleri, alıntıları ve sözleri, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmemiştir.

28 Ocak 1981 yılında hayata gözlerini yuman Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı olmuştur. İkinci eşi olan Yıldız Moran'dan ise üç oğlu olmuştur.

Özdemir Asaf'ın asıl ismi Halit Özdemir'dir. 11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini açmıştır. Erken yaşlarda babasını kaybeden Özdemir Asaf, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra ise Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etmiştir.

Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek.

Seni benden çıkarınca nasıl da herkessin.

Ben gülüşüne öldüm, o ölüşüme güldü. Farklıydık işte.

Benim en sevdiğim söz, senden duyduğum bendir.

Ben sevmekten hiç borçlu çıkmadım.

Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.

Gelmesen önemli değil, Gelsen önemli olurdu.

Her korkan kaçmaz, Ama her kaçan, korkaktır.

Sil ağzının kenarını, yine gülüşünden cennet akıyor…

Neyine bağlandım bu kadar, bana bakmayan gözlerine mi yoksa benim olmayan kalbine mi?

Benim en sevdiğim söz, senden duyduğum bendir.

Ne zaman imkansızı seversen, İşte o zaman gerçek seversin.

Baharda kışı, kışında baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı boşver. Bazı şeyler yokken güzel.

İnsanlar, insanların içerisinde, insana hasret yaşarlar

Kendine gel! Seni orada bekliyorum.

Yalnızlık paylaşılmaz paylaşılsaydı yalnızlık olmazdı.

Gelmen bir iyiliktir diyecektim. Kapıyı hep başkaları açtı.