Özdemir Asaf sözleri: Özdemir Asaf'ın anlamlı, güzel, aşk dolu, kısa sözleri

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Özdemir Asaf Kimdir?

11 Haziran 1923’te Ankara’da dünyaya gelen Özdemir Asaf’ın asıl mesleği şairliktir. Şiir kitaplarının yanı sıra; deneme, öykü, çeviri ve etika alanlarında da faaliyet göstermiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan şairin Sabahat Selam Tezakın ve Yıldız Moran ile yaptığı evliliklerden toplamda dört çocuğu olmuştur. Yalnızlığa Övgü, Lavinia, Çiçekleri Yemeyin ve Bir Kapı Önünde gibi şiir kitaplarıyla adından söz ettiren şair, 28 Ocak 1971’de İstanbul’da ölmüştür.

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Özdemir Asaf Sözleri Kısa Listesi

Özdemir Asaf, daha çok aşk sözleriyle dikkat çeker. Net ve kısa şiirleri birçok kişide şiir sevgisi uyandırmıştır ve şairin sözleri günümüzde hâlâ sosyal medyada paylaşılmaktadır. İşte Özdemir Asaf sözleri kısa listesi;

Ben sevmekten hiç borçlu çıkmadım.

Bakarken kıyamamak mı yoksa doyamamak mıdır aşk!

Benim en sevdiğim söz, senden duyduğum bendir.

Yaşamak değil, beni bu telaş öldürecek.

Sus be yüreğim! Ben de bilmiyorum özlediğimi. Sus da bilmesin özlendiğini.

Beni yokluğunla savaştırma, kaybederim! Tek kişilik miydi bu şehir… Sen gidince bomboş kaldı.

Neyine bağlandım bu kadar, bana bakmayan gözlerine mi yoksa benim olmayan kalbine mi?

Sil ağzının kenarını, yine gülüşünden cennet akıyor.

Makyajın akıyor… Farkında mısın herkes gibi oluyorsun.

Seni benden çıkarınca nasıl da herkessin.

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Özdemir Asaf’ın En Güzel Sözleri

Özdemir Asaf’ın anlamlı sözleri her gün birçok kişi tarafından kullanılır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor. Akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum.

Kendini bir şeye bölmesini bil. Bilmezsen, bir şeyi bilmesini bil. Onu da bilmezsen, anlatıyorum olan oluvermez, ölmesini bil.

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bu yılan doğadaki yılandır, toplumdaki değil. Yanlış anlaşılıyor.

Ölünceye kadar seni bekleyecekmiş, sersem. Beni seni beklerken ölmem ki. Beklersem.

Bana yaşadığın şehrin kapılarını aç. Başka şehirleri özleyelim orada seninle. Bu evler, bu sokaklar, bu meydanlar ikimize yetmez...

Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. Özleyecekse özlenen, özlemek güzeldir. Ve sevecekse sevilen; o hayat her şeye bedeldir.

Ben sevmekten hiç borçlu çıkmadım.

Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır. Harcayacaksın!

Ne zaman nereye gitmedimse, hiç kimseyi de incitmesem de konular birikti kendiliğinden; ben ne kadar biriktirmesem de.

Dost gerçekleri, düşman işine geleni, deli ağzına geleni, aşık içinden geçeni söylermiş.

Önce büyük büyük düşündüm, sonra büyük büyük yaşadım, ne varsa onlar aldı, şimdi bana küçük bir ölüm kaldı.

Kirli ellerimiz daha temiz, temiz elli kirli gönüllerden. Ne dersiniz?

Yazarın dilini sevmesi yeter. Şairin dilini sevmesi yetmez, ona saygılı olmalıdır ve de tutkun.

Duygusal Özdemir Asaf Aşk Sözleri Özdemir Asaf, aşk şiirleriyle Cumhuriyet Dönemi’nde ses getirmiştir. Bu şiirlerde daha çok özlem ve aşk yüklü temalar bulunur. Söz ve şiirlere göz atarak sevdikleriniz için güzel mesajlar oluşturabilirsiniz. Sizin için duygusal Özdemir Asaf aşk sözleri derledik; Kendine gel! Seni orada bekliyorum.

Çokça yağmur yağsa, temizlenir mi şu kirli dünya?

Beni yokluğunla savaştırma, kaybederim!

Söylenmiyor çok şey, susmadan…

Baharda kışı, kışın da baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı boş ver. Bazı şeyler yokken güzel.

İki seçeneğin var; ya kal, ya gitme!

Benimle ömür geçer mi ki dedim. "Senle geçirmeye ömür yeter mi?" dedi. İşte buna bir ömür yetti.

Dünyanın nüfusu ikiye bölünüyor. Yarısı sen oluyorsun, yarısı ben. Sonra ikimiz bir bütün oluyoruz, kimseye sezdirmeden…

Onun güzelliğini yalnız ben görüyorsam bu sevgidir. Yalnız ben biliyorsam bu aşktır. Hiç kimse görmüyorsa bu yalnızlıktır.

İnsanlar, insanların içerisinde, insana hasret yaşarlar.

Aşk; iki kişinin sokak kavgasına benzer, çünkü ayıran hep bir yabancıdır.

Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı.

Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsaydı eğer yalnızlık olmazdı.

Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.

İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair olurmuş.

Gerçek değer; gelmesi boşluk dolduran değil gitmesi boşluk yaratan.

Artık benim mutluluk denen bir kavramım olmayacak. Daha mutsuz olmamak için…

Kaçmak istedikçe sana yakalanıyorum. Söndürmek istedikçe sana yanıyorum. Yenildim işte! Yine de seviyorum.

Düşümde aşk ile karşılaştım. İnsanı arıyordu. Uyandım, insan ile karşılaştım. Aşkı arıyordu.

İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri, yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri?

Onun güzelliğini herkes görüyorsa o bence az güzeldir. Herkes biliyorsa o bence hiç güzel değildir.

Aşk; görmekten çok özlemeyi sever, dokunmaktan çok düşlemeyi. Ve aşk öyle haindir ki; nerede imkânsız varsa gider onu sever.

Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi.

Yaşamak, ilkin sevgi ile sevmek ile başlar, doğumla, doğmakla değil. Yaşam da sevgisizlikle biter, ölümle, ölmekle değil…

Bekle deseydin, gelmeyeceğini bilsem bile beklerdim.

İnsanlar gelmeleriyle boşluk dolduranları severler, gitmeleriyle boşluk yaratanlara âşık olurlar. Dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim ve kendimle vuruştum.

İnsanı bedenen ameliyat etmek için bayıltmak gerekir, ruhen ameliyat etmek için ise ayıltmak. En güzel Yılmaz Güney sözleri

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