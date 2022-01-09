Son günlerce eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündeme gelen Özcan Deniz yeni bir ilişkiye başlamıştı. Bir süredir İranlı Samar Dadgar ile birlikle olduğu bilinen Özcan Deniz, sosyal paylaşım platformu Instagram'da sevgilisi Samar Dadgar ile fotoğraf paylaşımda Samar Dadgar kimdir sorusu gündeme geldi. İşte Samar Dadgar kaç yaşında sorusunun cevabı ve Samar Dadgar hakkında merak edilenler...

SAMAR DAGDAR KİMDİR?

Samar Dagdar 26 yaşında İranlı bir modacı. İranlı Samar Dadgar'ın geçen yazdan beri Özcan Deniz ile birliktelik olduğu iddia ediliyordu. İkiliden geçtiğimiz günlerde instagram üzerinden paylaştıkları fotoğraflar gündeme oturdu.