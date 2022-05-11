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Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın Kadriye Deniz sessizliği - Magazin Haberleri

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın 'Kadriye Deniz' sessizliği: Konuşmak istemiyorum!

Modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açan ve ikinci kez nikah masasına oturacağı konuşulan Özcan Deniz'e annesi Kadriye Deniz'den veto gelmişti. Dadgar, müstakbel kayınvalidesinin, "Oğlumun evlenmesini istemiyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım?" sözleri karşısında suskunluğunu korudu

11.05.2022 - 07:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kuyumcuda pırlanta yüzük ve bileklik modelleri deneyen Dadgar, gazetecileri görünce alışverişini yarıda kesti.

  • "KONUŞMAK İSTEMİYORUM!"

    Muhabirler, Samar Dadgar'a, oğlunun yeniden evlenmesini istemeyen Kadriye Özcan'ın açıklamalarını hatırlattı.

    Konuyla alakalı suskunluğunu koruyan Dadgar, "Konuşmak istemiyorum!" demekle yetindi. Samar Dadgar, ardından hızla oradan uzaklaştı.

  • "ÖZCAN'IN MUTLULUĞU BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

    Yeni yılın ilk saatlerinde Samar Dadgar'a evlenme teklifinde bulunan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, konuyla ilgili ilk kez konuşmuştu.

    "Müstakbel gelininizle tanıştınız mı?" sorusuna "Tanıştım tabii ki..." diye yanıt veren Deniz, "Özcan'ın mutluluğu benim için çok önemli. Bir yastığa baş koysunlar, başka bir yorum yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

  • "İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?"

    Kadriye Deniz, daha sonra "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum ama istemiyorum.

  • "ÖZCAN'IN HAYATINI TAŞIMAK KOLAY DEĞİL"

    Torunu Kuzey'in annesi Feyza Aktan tarafından Antalya'ya götürülmesi hakkında yorum yapmak istemeyen Kadriye Deniz, "O konuya çok girmek istemiyorum. Bayramda geldi, babasıyla evdelerdi." demişti.

    Deniz, "Torununuza özlem duyuyor musunuz?" sorusu üzerine de "Tabii ki duyuyorum. Kimsenin gözyaşları olmasın. Benim için bunların hepsini kaldırmak zor. Hele hele Özcan’ın hayatını taşımak kolay değil." ifadelerini kullanmıştı.

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