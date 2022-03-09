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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı affetti

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Konuya ilişkin ilk kez konuşan ünlü şarkıcı, "Yapılan ağır bir haksızlıktı ama bana bunu yapan kişiyi affediyorum" dedi

09.03.2022 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı affetti
Eski eşini affetti
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HABERTURK.COM

Sanatçı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, sanık Özcan Deniz'e 2017 ve 2019 yılında şikayetçi Feyza Aktan'a yönelik Türkiye'de ve Almanya'da "Basit yaralama" suçunu 6 aylık şikayet süresinden sonra şikayette bulunulduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Dava sonrasında Cahide Palazzo'da sahne alan Özcan Deniz, konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

"BANA YAPILAN AĞIR BİR HAKSIZLIKTI"

49 yaşındaki şarkıcı, "Olabilir, hala insanlar 'Kesin yapmıştır, bir şeydir, falandır, filandır...' diye düşünebilir. Ama yapmadığıma dair her şeyin üzerine yemin edebilirim. O yüzden bana yapılan çok büyük, ağır bir haksızlıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu kararın çıkması çok anlamlı oldu." dedi.

ESKİ EŞİNİ AFFETTİ

Özcan Deniz daha sonra da eski eşi için "Kadına şiddet; yani altından kalkması, temizlemesi, anlatması çok zor bir şey. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum." ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtilmişti. Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatılmıştı. İddianamede, Özcan Deniz'in "yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilmişti.

15 AY EVLİ KALDILAR

Öte yandan 2018 yılında nikah masasına oturan ve Kuzey adında bir çocukları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, evlendikten 15 ay sonra yollarını ayırmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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