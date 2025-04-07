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        Haberler Magazin Özcan Deniz'den Ercan Deniz sorularına yanıt: O konuya girmiyorum - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'den Ercan Deniz sorularına yanıt: O konuya girmiyorum

        Son dönemde aile içi sorunlarıyla gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine ihanet ettiğini açıklamıştı. Eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile İstinye'de görüntülenen Deniz, konuyla ilgili sorulara; "Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 08:23 Güncelleme: 07.04.2025 - 08:23
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        "O konuya artık girmiyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, Kuzey'i sinemaya götürdüğünü söyledi.

        "HERKESİN GİZLİ STRESİ VAR"

        Bayramın birinci günü sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak ile ilgili konuşan Özcan Deniz; "Arkadaşlar, herkesin gizli stresi var. Genel olarak sahne zaten stresli bir yer; uykusuzluk, yeme - içme düzensizliği, dış etkenler falan... Çok üzüldük. Allah, rahmet eylesin" dedi.

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        "HER ŞEY YARGIDA"

        Bir süredir aile için sorunlarıyla gündeme gelen Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz tarafından kara para aklamakla suçlanmış ve daha sonra yaptığı açıklamada ağabeyinin kendisine ihanet ettiğini açıklamıştı. Özcan Deniz, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına; "Ben o konuya artık giremiyorum. Yoruldum, konuşulacak bir tarafı yok, tamamen her şey yargıda, konuşmanın bir anlamı yok" yanıtını verdi.

        "HERKESİ ETKİLEDİ"

        Özcan Deniz, ardından muhabirlerin, "Bu durum ailenizi etkiledi mi?" sorusuna ise "Etkilemez olur mu? Tabii ki herkesi etkiledi ama yapacak bir şey yok" sözleriyle karşılık verdi.

        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"

        BAYRAMDA ANNESİNİ ARAMADI

        Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz'i bayramda arayıp aramadığının sorulması üzerine “Yok, aramadım, teşekkür ediyorum" diyerek basın mensuplarını yanından ayrıldı.

        Annesine Enfal Suresi'yle cevap verdi
        Annesine Enfal Suresi'yle cevap verdi

        Öte yandan Özcan Deniz, otomobilini beklerken romantik anlar yaşadı ve eşi Samar Dadgar'a sarıldı. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #özcan deniz
        #Ercan Deniz
        #Samar Dadgar
        #kuzey deniz

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