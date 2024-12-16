Ozan Tufan: Camiamız bizimle gurur duymalı
Trabzonspor'un orta sahası Ozan Tufan, Galatasaray'a 4-3 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Camiamız bizimle gurur duymalı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan, karşılaşmayı değerlendirdi.
"CAMİAMIZIN GURUR DUYMASI GEREKİYOR"
İyi onadıklarını ve mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını söyleyen Ozan, "Trabzonspor olarak bugün camiamızın bizimle gurur duyması gerekiyor. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama biz kendimizi ezdirmedik. Hücum oynadık, savunma yapmadık. Bunun karşılığını aldık. Yediğimiz gollerde hatalarımız vardı ama Banza'nın pozisyonunda faul yoktu. Orada faul verdi ve hızlı başlama sonrası gol yedik. Bu da bizi düşürüyor. Biz sahanın içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Üzüldük ama ayağa kalkmasını bileceğiz. Güzel futbola ve taraftarımızı mutlu etmeye ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.
"KAMUOYUNA DOĞRU BİLGİ VERMELERİNİ İSTERİM"
BeIN Sports sunucusu Güntekin Onay'a seslenen Ozan, "İki hafta öncesinde Güntekin ağabeyin 'Ozan hazır değil' haberini okudum. Yıllardır bu işi yapıyorum, daima kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. İnsanların yorumları olacaktır ama kamuoyuna doğru bilgi vermelerini isterim. Algı yaratmak kamuoyunu, beni ve ailemi sararsa. Üç haftadır oynamıyordum ama bugün elimden geleni yapım. İyi oynadım, takım olarak iyi oynadık ama skor anlamında tatmin olmadık." dedi.