Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı!

Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kulüp dergisine flaş açıklamalar yaptı. Saha içi ve dışından da bahseden Ozan Kabak, Fatih Terim hakkında da önemli sözler söyledi.

Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Sahada her zaman çok agresif olurum ama saha dışında sakin ve arkadaş canlısıyımdır. Saha içinde ve dışında iki farklı insan gibiyim." dedi.

"İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR YOLCULUK OLDU"

Kariyerinden bahseden Kabak, "Benim için inişli çıkışlı bir yolculuk oldu. Kariyerim beni, daha olgun bir oyuncu ve daha olgun bir insan yaptı." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM SPOR HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ KİŞİ"

Ozan Kabak, çalıştığı hocalardan bahsederken Fatih Terim'e özel bir parantez açarak, "Fatih Terim'in spor hayatımdaki en önemli kişi olduğunu söyleyebilirim." dedi.